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TCMB, ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre cari işlemler açığı, bir önceki yılın Nisan ayına göre 3.58 milyar ABD doları azalarak 1.712 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 32.7 milyar ABD doları oldu.

TCMB, açıklamasında "Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2.33 milyar ABD doları azalarak 1.51 milyar ABD dolarına gerilemesi ve geçen yılın Nisan ayında 339 milyon ABD doları net çıkış kaydeden hizmetler dengesi kaleminin bu ayda 811 milyon ABD doları net giriş kaydetmesi etkili olmuştur." denildi.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın Nisan ayında 3.55 milyar ABD doları açık vermişken, bu ay 942 milyon ABD doları fazla verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 596 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 110 milyon ABD doları artarak 1.25 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

İkincil gelir dengesinden kaynaklanan net girişler bir önceki yılın aynı ayına göre 212 milyon ABD doları artarak 248 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

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