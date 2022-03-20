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Cem Bölükbaşı, F2 Bahreyn yarışında 15. oldu

Formula 2'da mücadele eden Cem Bölükbaşı, Bahreyn'de düzenlenen sezonun ilk yarışında 15. oldu

Cem Bölükbaşı, F2 Bahreyn yarışında 15. oldu

Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda Charouz takımı adına mücadele eden Türk pilot Cem Bölükbaşı, Bahreyn'de düzenlenen sezonun ilk yarışında 15. oldu.

Kuzey Valiliğindeki Sakhir Çölü'nde bulunan 5,4 kilometrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilen yarış, 31 tur üzerinden yapıldı. Cem 20. sırada başladığı mücadeleyi 15. sırada tamamladı.

ART takımından Fransız Theo Pourchaire birinci, Carlin'den Yeni Zelandalı Liam Lawson ikinci, Hitech'ten Estonyalı Jüri Vips ise üçüncü sırayı aldı.

Sezonun 2. ayağı 26-27 Mart tarihlerindeki Suudi Arabistan'da düzenlenecek.

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