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Son dakika haberi Çengelköy'de camide yangın çıktı!

İstanbul Çengelköy'deki Vaniköy Camisi'nde yangın çıktı. Alevlere denizden ve karadan müdahale edildi. İstanbul Valiliği ise yangının kontrol altına alındığını bildirdi

Son dakika yangın! Çengelköy'de Vaniköy Camisi'nde yangın çıktı! - Haberler
Çengelköy'de tarihi camide yangın!
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HABERTURK.COM

İstanbul Üsküdar'daki tarihi Vaniköy Camisi'nde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği de, tarihi Vaniköy Camisinde çıkan yangının ekiplerin karadan ve denizden müdahalesiyle kontrol altına alındığını bildirdi.

Tarihi Vaniköy Camii’nde çıkan yangına ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, “Bugün saat 13.30 sıralarında Üsküdar ilçemiz Kandilli Mahallesi'nde bulunan tarihi Vaniköy Camii'nde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır.

Olay yerine süratle karadan ve denizden yangın söndürme ekipleri sevk edilmiştir. Denizden 3 sahil güvenlik teknesi, karadan İBB 5 itfaiye araç ve ekibiyle müdahale edilerek kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam etmektedir” denildi.


Ahşap kısımları yanan Vaniköy Camii'ndeki yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldığı da kaydedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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