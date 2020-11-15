Çengelköy'de tarihi camide yangın! 0:00 / 0:00

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İstanbul Üsküdar'daki tarihi Vaniköy Camisi'nde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği de, tarihi Vaniköy Camisinde çıkan yangının ekiplerin karadan ve denizden müdahalesiyle kontrol altına alındığını bildirdi.

Tarihi Vaniköy Camii’nde çıkan yangına ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, “Bugün saat 13.30 sıralarında Üsküdar ilçemiz Kandilli Mahallesi'nde bulunan tarihi Vaniköy Camii'nde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır.

Olay yerine süratle karadan ve denizden yangın söndürme ekipleri sevk edilmiştir. Denizden 3 sahil güvenlik teknesi, karadan İBB 5 itfaiye araç ve ekibiyle müdahale edilerek kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam etmektedir” denildi.





Ahşap kısımları yanan Vaniköy Camii'ndeki yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldığı da kaydedildi.