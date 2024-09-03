Son dakika haberi CHP'den Can Atalay için ikinci başvuru Cumhuriyet Halk Partisi, Can Atalay için ikinci kez TBMM'de olağanüstü toplantı yapılması için başvuruda bulundu

Habertürk Ankara Giriş: 03.09.2024 - 11:54 Güncelleme: 03.09.2024 - 14:13 facebook

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