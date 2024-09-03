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        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP'den Can Atalay için ikinci başvuru | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi CHP'den Can Atalay için ikinci başvuru

        Cumhuriyet Halk Partisi, Can Atalay için ikinci kez TBMM'de olağanüstü toplantı yapılması için başvuruda bulundu

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 03.09.2024 - 11:54 Güncelleme: 03.09.2024 - 14:13
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        CHP'den Can Atalay için ikinci başvuru
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        CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 22 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Biz tekrar 10 Eylül'de Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Can Atalay'ın milletvekilli olduğunun Genel Kurul'da tekraren bildirilmesini, okunmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

        Bugün de CHP heyeti bugün saat 14.00'te Can Atalay için ikinci kez TBMM'de olağanüstü toplantı yapılması için başvuruda bulundu.

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