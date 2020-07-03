Katar Emiri Al Sani: "Araplar ve Türkiye'nin ortak kültürel mirası, bölgenin istikrarı için yapıcı bir iş birliği tesis ediyor"

DHA

İstanbul Maltepe'de boşandığı karısını silahla yaralayarak olay yerinden kaçan şüpheli, bir gün sonra Kocaeli'nde yakalandı.

Maltepe ilçesi Zümrütevler Mahallesi Cüneyt Sokak'ta geçen çarşamba meydana gelen olay görgü şahitlerinin ifadelerine göre şöyle gelişi: Saat 11.00 sıralarında Fatima Y., 2016 yılında boşandığı eşi Murat Y.'nin evine icra yoluyla çocuklarını görmeye gitti.

Çocuklarının annelerini görmek istememeleri nedeniyle Fatima Y. ile Murat Y. arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından belindeki silahı çıkaran Murat Y., eski eşi Fatima Y.'yi kurşun yağmuruna tuttu. Ağır yaralanan kadın çevreden yetişenler tarafından hastaneye kaldırıldı. Murat Y. ise olay yerinden kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, yaptığı soruşturma devamında şüpheliyi takibe aldı. Şüphelinin olaydan sonra Kocaeli'ne kaçtığı belirlendi. Bir gün sonra düzenlenen operasyonda Murat Y. olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüpheli Murat Y. adliyeye sevk edildi. Murat Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.