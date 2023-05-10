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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; "55 bin kişi var bugün mitingimizde. Bugün bizi bir kez daha muhabbetle kucakladığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Pazar günü için hazır mıyız, sandıkları patlatacak mıyız? "BİZ BATMANLI İLE KADER ORTAĞIYIZ" Dicle size nasıl sevdalıysa biz de Batman'a kara sevdalıyız. Birileri gibi Batman'ı menfaat için sevmiyoruz Allah için seviyoruz. Batman'a olan bu sevdamızı bu aşkımızı, ülkenin gündemi ne olursa olsun hep Batman'ın sıkıntılarıyla ilgilendik çözüm yollarını aradık. Bugün Batman'a sadece seçim mitingimizi yapmaya gelmedik bir vicdan muhasebesi de yapalım dedik. Çünkü biz Batmanlı ile hem yol arkadaşıyız hem de kader ortağıyız.

"HİÇ KİMSE BİZİM ARAMIZI AÇAMAZ" Batman'a 25 yaşında iken o zamanki partimin gençlik kolları başkanıyken geldim. Hiç kimse bizim aramızı açamaz. Ne gece yarısı Türk Alevi videosu paylaşan fitne tüccarları ne azgın azınlığın giderek artan nobranlığı ebedi kardeşliğimizi asla bozamaz. Kimse gönüllerimizin arasına giremez, Kandil'deki terör baronları aramıza giremez. Bölücü terör örgütünü açtığı çukurlara sizlerle beraber gömdük. 15 Temmuz'da ölüm kusan kurşunlara beraber göğsümüzü siper ettik. "BATMAN, KOALİSYONLARIN BU ÜLKEYE NELER ÇEKTİRDİĞİNİ ÇOK İYİ BİLİR" Türkiye'yi son 21 yılda başarıdan başarıya beraber taşıdık. Milli iradenin teminatı olan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini birlikte gerçekleştirdik. Bir Selo var biliyorsunuz değil mi? Bu Selo Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin kanına giren Selo. Bay bay Kemal ne diyor cezaevinden çıkaracağım diyor. Benim Batmanlı kardeşlerin sana söz diyerek yalancı bahardan bahsedenlerin aslında zemheriden bahsettiğini çok iyi bilir. Batman ömrü 3-5 ay süren koalisyonların bu ülkeye neler çektirdiğini çok iyi bilir. "ANALAR AĞLAMASIN DİYE ÇOK ÇABALAR HARCADIK" Bay bay Kemal'in getireceği yalancı bahar bu millet için kara kış demektir. Sizler Erdoğan'ın verdiği mücadelenin en yakın şahidisiniz. Hak ve özgürlükler için nasıl adımlar atıldığını, darbeden ihanete nelerle karşılaştığımızı çok iyi hatırlıyorsunuz. 21 yıl boyunca önümüze hangi tuzakların kurulduğunu çok iyi hatırlıyorsunuz. Analar ağlamasın diye çok ciddi çabalar harcadık.