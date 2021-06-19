Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'ün startını verdik 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya İl Teşkilatı Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Antalya'yı da, Antalyalıları da ve Antalya teşkilatımızı da gerçekten özlemişiz. Bu coğrafyanın evlatları olan bakanlarımızla, milletvekillerimizle, il ve ilçe teşkilatlarımız ile Antalya için gece gündüz çalışıyoruz. Salgın dönemindeki kısıtlamalara rağmen Antalya'mız gelişmeye devam ediyor.

"RUSYA'DAN YOLCULAR SALI GÜNÜ GELMEYE BAŞLAYACAK"

Aşılama çalışmalarımız da son hızla devam ediyor. Turizm sektörü bakımından kritik önemdeki ülkeler yavaş yavaş seyahat kısıtlamalarını esnetmeye başlıyor. Salı gününden itibaren Rusya'dan yolcular gelmeye başlayacak. Almanya da aynı şekilde. İngiltere'de biraz sıkıntı var. Boris Johnson ile görüştüm, İnşallah oradan da yakın zamanda seyahat kısıtlaması kalkacak.

Turizmde asıl hedefimiz 2019'daki 52 milyonluk turist sayısını en kısa sürede yeniden yakalayıp ardından 70 milyon rakamına doğru yürümektir.

"HÜKÜMET YATIRIMLARINDA DURAKSAMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bugün Antalya'da hükümet yatırımları konusunda da en ufak bir duraksama söz konusu değildir. Ama yerel yönetimlerde durum hiç de iç açıcı değildir. İşte son olarak en ufak bir su parası sıkıntısını duyduk.

"BIRAKIN GİDENLER GİTSİN"

Eğer biz bir dava adamıysak, bu davanın mensupları birbiri aleyhine konuşamaz. Bırakın gidenler gitsin. Umursamayın.

"2023'ÜN STARTINI VERDİK"

Öte yandan biz niye 2023 hedefi koyuyoruz. Bu doğrultuda Antalya'da il ve ilçeler dahil silme hepsini kazanmak istiyoruz. 2023'ün startını verdik. Bu noktada 2023 seçimi bir başka olmalı. Kazanmadık gönül bırakmayın. Muhalefet partilerinin milletin ve memleketin geleceğine ışık tutacak vizyonları olmadığını herkese anlatmalıyız.

"SALDIRILARDA HEDEF DOĞRUDAN TÜRKİYE'YDİ"

Türkiye, önüne çıkan her tuzağı bozarak yoluna devam ettikçe, maruz kaldığımız saldırıların mahiyeti değişiyor. Son 8 yıldır kesintisiz yaşadığımız saldırılarda hedef doğrudan Türkiye'ydi, Türk milletinin istiklali, istikbali, kazanımları ve kazanacaklarıydı

"100'E YAKIN AMİRALE HESAP SORULUYOR, SORULACAK"

Gece yarısı bildirilerinden terör saldırılarına, suç örgütleri mensuplarından provokatif eylemlere her aracı kullandılar. 100'e yakın emekli amiralin hesapları soruluyor. Siz yanlış yollara saptıkça bu ülkenin yargısı size hesap soracaktır.

"İZMİR'DEKİ FAİL EN AĞIR CEZAYI ALACAK"

Ayrıca İzmir'deki provokatif saldırıyı da en şiddetli şekilde kınıyoruz. Benzerlerini de kınayacağız. Yakalanan failin önündeki ve arkasındaki tüm ilişkiler ortaya çıkarılarak en ağır cezayı alacağına inanıyoruz."