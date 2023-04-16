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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa 897 Afet Konutu Temel Atma ve 659 Konut, 61 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasındaki ana başlıklar...

"Depremde yıkılan şehirlerimizi ayağa kaldırırken sadece konut yapmakla kalmıyor, adeta yeni şehirler inşa ediyoruz." diyen Erdoğan, "Şanlıurfa'da 11 bin ev yaparak depremzedelerimizi yeni yuvalarına kavuşturacağız" ifadesini kullandı. Erdoğan, "Biz milletimizle kendi işimize, kendi geleceğimize bakacağız. Muhalefet kendi kendileriyle yeterince uğraşıyor." söyledi. "Muhalefet aralarındaki fay hatlarıyla baş edemeyip kafa göz birbirine girenlerin 14 milyonun hayatını etkileyen felaketin üstesinden gelmesi mümkün değil" söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim sosyal mecralarda, dört duvar arasında yapılan kirli pazarlıklarla değil milletin gönlünde ve sandıkta kazanılıyor." dedi. Erdoğan, "Hayat pahalılığı başta olmak üzere ekonomik sıkıntıları yine biz çözeceğiz." ifadesini kullandı.

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