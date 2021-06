Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Babalar Günü' buluşması 0:00 / 0:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilden gençlerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Brüksel'deki NATO toplantısı, Azerbaycan ziyareti ve Antalya'daki iki organizasyonun ardından siz gençlerle buluşmak tüm yorgunluğumuzu aldı. Bizim neslimiz gençliğinde ülkemizi ve dünyayı değiştirme idealiyle yaşamıştır. Pek çok alanda sadece kendimizin değil, bizden önceki nesillerin hedeflerini hayata geçirmeye nail olduk. Tüm insanlık için büyük hayaller kurmanızı, onların peşinden azimle gitmenizi istiyorum.

Büyük fetihler hep bir hayalle başlar. Eğer hayalinizi gerçekleştirmekte kararlıysanız, kendinizi en iyi şekilde yetiştirmeniz gerekiyor. Akranlarınıza fark atacak seviyeye gelmeden hayallerinize yaklaşamazsınız.

Ülkemize son 19 yılda kazandırdığımız güçlü yatırım ve hizmet altyapısı sayesinde gençlerimiz bu zorlu geleceğe hazır hale gelmiştir. Bizler Cumhuriyet tarihinde yapılanların 3'e 5'e katlayarak ülkemizi 2023 hedeflerinin eşiğine getirdik. Sizlerden de ülkemizi 2053 hedeflerine ulaştırmanızı bekliyorum."

SORU-CEVAP

*Yaş ilerledikçe çocuklar babalarına benzer inanışı var. Siz buna inanıyor musunuz?

Her insan ayrı bir dünyadır. Her çocuğun da ayrı bir karakteri vardır. Genlerden dolayı fiziki görüntü fıtrattan dolayı davranış olarak çocuklarına annelerine-babalarına benzemeleri tabidir. Erkek çocuklarının da babasına benzemesini de olgunlaşmanın getirdiği sonuca bağlıyorum. Bir insanın anne veya babasına benzetilmesini gurur ve bir yaklaşım olarak görüyorum.

*İlk çocuğunuzu kucağınıza aldığınızda ne hissetmiştiniz?

Çok zor bir soru sordun. Bazı hissiyatlar var ki onları sözle ifade etmek mümkün değildir. Benim de yaş 67 oldu ama yaşlı sayılmam. Çocuk sahibi olmak da bu tarifi mümkün olmayan hislerden birisidir. Rabbim bu güzelliği her aileye, bireye yaşatsın diyorum.

*Baba olunca 'anladım' dediğiniz bir hatıranız var mı?

Anne veya baba olma vakası insanın hayatında daha önce karşılaşmadığı bir sorumluluk. Bizim de kendi dünyamızda hem babamıza hem evlatlarımıza karşı yaşamışlığımız var.

*Rahmetli babanızı kaybettikten sonra size yol gösteren ikinci bir isim oldu mu?

Sürpriz bir cevap vereceğim. Babam rahmetli olduktan sonra benim abim yoktu. İki tane anne ayrı baba bir abim vardı ama beraber yaşamadık. Anam da babam da annem oldu. Onun için de annem rahmetli olduğu zaman gerçekten dünya adeta yıkılmıştı. Annemin varlığı benim için hem babalıktı, hem annelikti. Kendisine olan sevgim çok çok farklıydı. İmkanlarımız kendi kendimize yetiyordu. Annemin şefkati yaşım nereye gelirse gelsin başkaydı.

*Baba olmanızın Türkiye'nin geleceğine etkisi nedir?

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak 84 milyon vatandaşımızın tamamına karşı sorumluluğumuz var. Sadece vatandaş olarak değil, 81 vilayetin sorumluluğunu taşıyorsunuz. Yola çıkarken bir söz verdik. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, enerji, dış politika... Bunlar üzerinde yükselen bir Türkiye. 76 üniversitemiz vardı şimdi 207 üniversitemiz var. Geldiğimizde durum böyle değildir. 10 öğrenciden 1'isi üniversiteye girebiliyordu şimdi 10'da 10. Bunları yaparken akademisyenlerimizi artırdık. Doktora, doçent, profesör. Bu altyapı yeterli değil diyoruz, bunları da aşacağız. Okullarımızın sayısına baktığımızda anaokulundan üniversiteye kadar büyük gücümüz var. Sağlık hizmetlerinde muhalefetin aklına bile gelmeyen şehir hastanelerini kurduk. Sorduğu soruya bakın; 'şehir hastanelerine ne gerek var'? Bu şehir hastaneleri olmasaydı pandemi döneminde halimiz ne olacaktı? Şu anda dünyada küresel ölçekte, bizim şehir hastanelerimizi görenler şaşırıyor. Antalya turizmde bu konuma geldiyse altyapı yatırımlarını yapmamız, raylı sistemlerin yapılması sıradan şeyler değil. Bunlar hızla attığımız adımlarla bunları bitirdik. Bir insan özellikle ailesi, çocukları için en iyisini isterse biz de cumhurbaşkanı olarak en iyisini hedefliyor ve çalışıyoruz. Bizim yaşadıklarımızı gelecek nesiller yaşamasın istiyoruz.

*Bir baba ve dede olarak bizlere tavsiyeleriniz nelerdir?

Binali Bey diyor ki, bizim gibi ihmal etme. Önce kendini ihmal etme sonrası çocukları ihmal etme. 30 yaştan önce artık ne erkekler ne kızlar evleniyor. İlk ve en önemli tavsiyem birbirinizi sevin, saygı duyun, sahiplenin. Daima yan yana omuz omuza olun. Ailesine sahip çıkamayan hayatına da sahip çıkmaz. Böyle bir insanın ülkesine ve dünyaya hayırlı işler yapabilmesi mümkün değildir. Sizin özellikle, evlilikte yaş sürecini çok fazla ilerletmeden evlenmek, bunu hem gençlerimiz hem kızlarımız için söylüyorum. En az 3 çocuk.

*Baba olmak mı, dede olmak mı daha güzel duygu?

Bunların her ikisi de birbirine göre çok çok farklı ve güzel. Bu meyvenin farklı tatları vardı ya, burada da babalıkta öyle tatlar alıyorsun ki kızda farklı, erkekte farklı. Sayılar arttıkça farklar artıyor. 8 torunum var. Hepsinin tadı bambaşka. Büyüğüne bakıyorsun farklı, en küçüğüne gittikçe fark daha da değişiyor. Ara segmentler daha da değişik. Bunların gelip 'dedeciğim' diye sarılması bu sevgi bambaşka oluyor. Sayı ne kadar artarsa zevki o kadar değişiyor. Hanım hafta sonlarını zor getiriyor. İlla torunları görecek. Torunların sevgisi bedava. Daha çok anneler, babalar ilgileniyor. Ben onlarda da koparmaya çalışıyorum. Görmemiz lazım. Bize de çok sorun yaşatmıyorlar. Hakikaten o tadı almak bir başka. Allah bütün annesi, babası yanlarında olanlara torunlarının da çocuklarının da bu yaşamını nasip etsin. Onlarla birlikte bir ömür sürdürmeye nasip etsin. Bazıları bu işte 'acelesi mi var' diyorlar evet bu işin acelesi var, yeter ki Allah versin.

*Pandemi ne zaman sona erecek?

Şu anda gayet iyi durumdayız. Bu musibetin üzerinden yakından geleceğiz. Yerli aşı konusunda eylül-ekim gibi kendi aşımızı üretebilmek. Şimdi yaşı 30'a çektik, bu önemli bir merhaleydi. Bu yaşa çekmek suretiyle 65 yaşın çok çok altına indik. Bir de meslek gruplarına göre bu sıkıntıları aşarak yaş konusu halledelim dedik. Aşılama hızlandıkça bize bu güvenli süreci getirecek. Şu anda Covid'de ciddi manada oran düştü ama koronavirüste de bu oranı düşürmemiz lazım. Vaka sayısı günde 5 bin civarında biz bunu fazla görüyoruz. Vefat 50 civarında ama arzu etmiyoruz. Çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyoruz, hem vaka sayısını çift haneye, hem de vefatta tek haneye inelim. Aşı konusunda ithal konusunda iyiyiz, bunu da devam ettireceğiz.

*Aşı karşıtlarına veya olmak istemeyenlere nasıl çağrıda bulunmak istersiniz?

Şu anda rakam 40 milyona ulaşıyor. Bu iyi bir yükseliş. Şimdi 30 yaş sınırıyla alakalı olduğu için bu daha da artacak. Biz bir taraftan çalışıyoruz, siz de çalışacaksınız. Bu oranı artırmamız lazım. Annelerimiz, babalarımızı ikna etmemiz lazım. Bu bugünün değil, geçmişin sorunu. Geçmişte böyle kampanyalar hep oldu. Bu aşı süreci içerisinde elde edilecek başarı bu tür olumsuz kampanyaları da kaldırsın. Milletimizin her bir ferdi aşıya erişim konusunda dünyanın peşinden koşup elde edilemeyen başarıya sahip olduğunu bilmelidir. Bize düşen bilime saygı duyarak, her biri kendi alanlarının uzmanlarının geliştirdiği aşıyı kullanmaktır. Bununla ilgili Sağlık Bakanımız her gün Bilim Kurulu'nun da verdiği bilgiler ışığında açıklamalar yapıyor. Bütün mesele bu bilimi, ilmi irfanla bütünleştirmektir. Zaman zaman bilim insanlarımız da bu tür açıklamalar yapıyorlar. Yerli-milli üretimimizi yaptığımız anda halkımızın güveni daha da artacaktır. Şu andaki gelişmeler de olumlu. Ben ilk anda aşımı oldum. İlk fazı, ikinci fazı oldum. Bir de antikor için oldum. Halkımızda da ikinci faza geçenler var. Bundan sonra bunu rahat rahat 30 yaş sınırı ile artıracağız. Ne de olsa elimizde aşımız da var. Burada hedef 18. Ki bu endişeyi, korkuyu... Bela bir hastalık. Hastalığı atlatanlardan dinlediğimi nasıl bela olduğunu ifade ediyorlar.

* Aile Whatsapp grubunuz var mı?

Ben şahsen cep telefonunu aktif olarak kullanıyorum. Aile fertlerimizle mesajlarla haberleştiğimiz oluyor. Mesaj grupları mevcut ama Whatsapp'la aram yok. Bunları kullanmaya zaman itibariyle fırsatım yok. Bizim neslimiz için hala en güzel iletişim yüz yüze görüşme. En azından sesli konuşma yöntemlerini seçiyorum. Onu daha garanti buluyorum. Yabancı uygulamalar yerine, yerli mesajlaşma uygulamalarını kullanmaya davet ediyorum. En güzeli yüz yüze görüşme.

Sizlerle anlamlı günde güzel bir sohbet gerçekleştirmiş olduk. Ben de sizin babalarının Babalar Gününü tebrik ediyorum. Ailenize, arkadaşlarınıza benden selam iletin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.