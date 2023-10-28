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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail derhal saldırılarını durdurmalıdır

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail derhal saldırılarını durdurmalıdır

        Cumhurbaşkanı Erdoğan "İsrail derhal bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2023 - 10:20 Güncelleme: 28.10.2023 - 10:29
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        "İsrail derhal saldırılarını durdurmalıdır"
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada "Gazze'ye yönelik dün gece yoğunlaşan İsrail bombardımanları yine kadınları, çocukları, masum sivilleri hedef almış, yaşanan insani krizi derinleştirmiştir" ifadelerini kullandı.

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        "İsrail derhal bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır" açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Tüm kardeşlerimi bugün, bu çağrılarımızı daha güçlü yapacağımız, İsrail zulmü karşısında Filistin halkının yanında olduğumuzu haykıracağımız Büyük Filistin Mitingi’ne, İstanbul Atatürk Havalimanı’na davet ediyorum" diye ekledi.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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