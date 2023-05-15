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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nden açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Bu, sevdalıların buluşması. Bütün bu maratonun neticesini bu akşam sizlerle yaşıyoruz. Birileri mutfakta biz de balkonda. Aziz milletim, ekranları başında bizleri izleyen kıymetli vatandaşlarım. Sevgili Ankaralılar. Değerli dava ve yol arkadaşlarım. Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Ülkemiz 14 Mayıs seçimleriyle bir demokrasi şöleni daha alnının akıyla tamamlamıştır. Henüz kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara önde bulunuyoruz.

"SON KEZ KANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR" Hem yurt içi oyların gayri resmi sonuçlarının belli olmasının hem yurt dışı oylarının sayımının biraz daha vakit alacağı anlaşılıyor. Biz fersah fersah geride olduklarını kendilerinin de bildiği tabloyu öndeyiz diye anlatarak milleti bir kez daha muhtemelen son kez kandırmaya çalışanlar gibi değiliz.

Biz milletimize karşı hep harbi ve hasbi olduk. Bugün de seçimde açık ara önde olduğumuzu biliyor ancak sonucun tam oranlarıyla ne şekilde tecelli ettiği, henüz resmen önümüze gelmediği için milli iradenin tezahürünü bekliyoruz. Sonucu beklerken sizlerin buradaki sevgisine mukabele etmek için geleneksel balkon konuşmamızı şimdiden yapalım dedik. Bu ne aşk, bu ne heyecan, bu ne sevda. Sözlerime İstanbul'dan Ankara'ya ve buraya gelene kadar sevgileriyle, coşkularıyla ahde vefalarıyla bizleri yalnız bırakmayan tüm kardeşlerime teşekkür ederek başlamak istiyorum. Aynı şekilde sandık kurullarında görev alan, müşahit olarak veya bireysel gayretleriyle gönüllü şekilde sandıklara sahip çıkan onlarla birlikte yurt dışı çalışmalarında vazife üstlenen her bir kardeşime teşekkür ediyorum.

En büyük teşekkürü rekor bir katılımla sandık başına giderek ülkesinin ve kendisinin geleceği için tercihini sandığa yansıtan vatandaşlarımın her birine teşekkür ediyorum. Seçimde tercihini bizden, AK Parti'den Cumhur İttifakı'ndan yana kullanan kardeşlerime hasseten şükranlarımı sunuyorum. Kazanan seçim tablolarının göstereceği rakamların ve oranların ötesinde tartışmasız bir şekilde ülkemiz olmuştur. Milletimiz olmuştur. Türkiye milli iradenin üstünlüğüne olan bağlılığıyla vatandaşlarının siyasi tercihindeki özgürlüğüyle dünyanın önde gelen demokrasileri arasında yer aldığını bir kez daha ispatlamıştır. Bu gerçeği seçimlere katılım oranının rekoruyla gösterdik. Dünyada benzeri yok. Tarihimizin en yüksek katılımlı seçimlerinden birini yaşadık. Bu gerçeği milletimizin tercihini huzur içinde sandığa yansıtmasıyla gösterdik. Kayda değer hiçbir üzüntü verici hadise yaşanmadan bu seçimi tamamladık.

"FEVERANLAR GERÇEĞİ DEĞİŞTİRMİYOR" Bu gerçeği tüm parti temsilcilerinin gözetimi altında yürütülen seçim süreci ve sonuçlarının şüphesiz oluşuyla gösterdik. CHP yöneticileri ve bazı belediye başkanlarının tamamen kendi iç hesaplaşmalarının ürünü feveranları bu gerçeği değiştirmiyor. Ülkemiz hem siyasi hak ve özgürlüklerin kullanımı hem seçim sisteminin güvenirliği bakımdan dünyaya örnek olacak işleyişe sahiptir. kimsenin bu güzel tabloyu kendi kısır siyasi hesapları için bozmaya hakkı yoktur. Siyasi hayatımız boyunca istisnasız her zaman milli iradenin kararına; yani sizin kararınıza saygı duyduk. Bu seçimde de saygı duyuyoruz. Bundan sonraki seçimlerde de saygı duyacağız. Cumhur İttifakı işini biliyor. Gereğini yaptınız. Herkesten de biz aynı demokratik olgunluğu bekliyoruz. Seçim kampanyası dönemindeki tartışmalar geride kalmıştır. Bu süreçte herkes milletimize sözünü söylemiş, milletimiz de bugün kararını vermiştir.

Artık buna yeni yeni kılıflar uydurmanın anlamı yok. Milletimizin kararının ne olduğunu, gayriresmi kesin sonuçları açıklandığında hep birlikte göreceğiz. Sonuç ne olursa olsun, bugünkü seçimlerde Cumhurbaşkanlığında tercihini bizden yana yaptığı görülen 27 milyona yakın vatandaşıma her birine şükranlarımı sunuyorum. Tercihini kimden yana yaparsa yapsın bu demokrasi şölenine katılan 56 milyon vatandaşımızın her birine tekrar teşekkür ediyorum. Seçimlerde en yakın rakibimize şimdiden 2 milyon 600 bin civarında fark attık. Kesin sonuçların çıkmasıyla bu rakamın çok daha yükseleceğine inanıyorum. Seçim sistemimizin yüzde 50 + 1 oy sınırı sebebiyle Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda bitip bitmediğini henüz bilmiyoruz. Eğer milletimizin kararı Cumhurbaşkanı seçimini tamamlandığını gösteriyorsa zaten mesele yok. Şayet milletimiz tercihini seçimin ikinci tura kalmasından yana yaptıysa onun da başımızın üstünde yeri var. Biz yüzde 50'nin üzerinde bir oy oranıyla bu turu bitireceğimize inanıyoruz. Zira yurt dışı oylar tamamiyle ülkemize intikal etmiş değil. Sayımları devam ediyor. Bunun için teşkilat mensuplarımızdan ve bize gönül veren tüm kardeşlerimden sandıklardaki ilçe ve il seçim kurullarındaki işlemler bitene kadar teyakkuz halinde olmaya devam etmelerini istiyorum. Seçim zaferimizin gölgelenmesine yol açacak en küçük rehavete, zafiyete izin vermeden süreci takip edeceğiz.

TBMM üyeliği seçimleri mevcut tabloyla bile Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu kazanmasıyla neticelenmiştir. Şu anda parlamentoda çoğunluk Cumhur İttifakı'ndadır. Komisyonların genelinde Cumhur İttifakı hakimdir. Dolayısıyla Meclis'te çoğunluğu Cumhur İttifakı'na veren milletimizin tercihinin Cumhurbaşkanlığı seçiminde de güven ve istikrardan yana olacağından şüphe duymuyoruz. Seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Biz daima ve elbette seçim sürecinde de gittiğimiz her meydanda milletimize ne söylediysek seçimde sonucunu aldık. Bir olacağız, hamdolsun milletimizin gönlündeki yerini tahkim ederek bir olduk mu. İri olacağız, hamdolsun ülkemizi daha da güçlendirerek iri oldtuk mu? Diri olacağımız dedik, hamdolsun milli iradenin üstündeki bulutları dağıtarak diri oldtuk m? Kardeş olacağız dedik, sandıktaki tercihi ne olursa olsun yeni güne 85 milyon kardeş olarak girdik mi? Dikkat edin biz teröristlerle kol kola olmadık. Biz Diyarbakır'daki Kürt kardeşlerimizin ölümüne neden olan Selo'yla beraber olmadık. Biz cezaevi kapılarını kırarak bebek katilini dışarı salacağız diyenlerle beraber olmadık. Biz Kandil'den talimat alanlarla beraber olmadık. Biz talimatı sadece Rabbimizden alırız, milletimizden alırız. Hep birlikte Türkiye olacağız dedik. Hamdolsun 81 vilayeti ve gönül köprüleri kurduğumuz tüm kardeşlerimizle büyük ve güçlü Türkiye olduk.