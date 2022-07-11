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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefonda görüştü. Görüşmede, iki lider, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine verdikleri önemi vurguladı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ile görüştü
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AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Paşinyan, Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaklaşan Vardavar Bayramı dolayısıyla Başbakan Paşinyan'ı tebrik etti.

İki lider, bölgedeki barış ve istikrarın güçlendirilmesine de katkı sağlayacak Türkiye ile Ermenistan arasındaki ikili normalleşme sürecine verdikleri önemi vurguladı.

Erdoğan ve Paşinyan, bu çerçevede ayrıca, özel temsilcilerin 1 Temmuz'daki görüşmelerinde uzlaşıya varılan hususların yakın zamanda uygulanması yönündeki beklentilerini ifade etti.

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