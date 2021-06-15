Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, iki ülke arasında "Şuşa Beyannamesi"ni imzaladı. İki lider, Şuşa'da ortak açıklama yapıyor.

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Konuşmasında "Şuşa Beyannamesi yeni bir işbirliğinin teminatı" diyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Türk halkının desteği bize güç verdi" ifadelerini kullandı.

Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan "Müttefiklik Sözleşmesi"nde 100 yıl önce imzalanan Kars Anlaşmasına atıfta bulunulduğunu da bildirdi.

Aliyev yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Tarihi şehirde kardeş ülkemizin lideri bizim konuğumuzdur. Çok duygusal günleri yaşadığımız gün ulu tanrıya minnettarız. Türkiye Azerbaycan birliği ve kardeşliği ebedidir."

"KARABAĞ ZAFERİNİ BİR KEZ DAHA TEBRİK EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı açıklamada, "44 günlük bir savaşın ardından Karabağ sahiplerine geçmiş oldu. Ermeni mezaliminden işgalinden kurtulmuş oldu" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Azerbaycan halkının Karabağ zaferini bir kez daha tebrik ediyorum. Karabağ tekrar eski ihtişamına tekrar kavuşacaktır, bundan hiç şüphem yok. Bölge en kısa zamanda İnşallah havalimanlarına da kavuşacak, turizmde sıçrama yaşayacak.

Türkiye olarak kardeşlerimize yeniden inşa sürecinde de her türlü katkıyı veriyoruz vermeye devam edeceğiz. Bir yandan yıkımları telafi ederken diğer yandan Azerbaycan topraklarını benzer felaketi yaşamaması için tedbirleri alacağız. Ermenistan'ı kendisine uzatılan bu iyi niyet elini tutmasını, fırsatı iyi kullanmasını temenni ediyoruz."