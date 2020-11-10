Atatürk için ilk tören! 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82'inci yıldönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti. Diğer yandan Atatürk'ün hayatını kaybettiği Dolmabahçe Sarayı'nda da törenler düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberinde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bakanlar, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti lideri Meral Akşener, yüksek yargı üyeleri de Anıtkabir'deki törene katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çiçek bırakmasının ardından saatler 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan buradaki deftere şu ifadeleri yazdı:

"Vefatının 82'inci senei devriyesinde İstiklal Harbimizin başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyoruz.

Milletimizin varlık-yoklum mücadelesini zaferle taçlandıran Gazi Mustafa Kemal ve kahraman silah arkadaşları milletimizce yad edilecektir.

Gelecek kuşaklara daha müreffeh, itibarlı ülke bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz.

Ruhun şad olsun."

BEŞTEPE'DE TÖREN

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından anma töreni düzenlenecek. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

LİDERLERDEN 10 KASIM MESAJLARI

10 Kasım dolayısıyla siyasiler ve genel başkanlar Twitter'dan mesajlarını paylaştı. O mesajlar şöyle:

MUSTFA ŞENTOP: Cumhuriyetin bânisi, büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebedî âleme irtihalinin 82’nci yıldönümünde rahmet ve şükranla anıyorum.

İBRAHİM KALIN: İrtihalinin 82. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla yâd ediyorum. Kurduğu Türkiye Cumhuriyeti her gün daha da güçlenerek yaşamaya devam edecek. Cumhuriyet fazilettir, milletin iradesidir, halka hizmetin adıdır.

ÖMER ÇELİK: "İlk Cumhurbaşkanımız, İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyoruz. İstiklal Savaşımızın şehitlerine rahmet diliyoruz."

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: Kurduğun cumhuriyeti daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ruhun şad olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Rahmet ve saygıyla anıyoruz.

SÜLEYMAN SOYLU: 2200 yıldır devlet ve bayrak sahibi olan Aziz Milletimize, sonsuza uzanacak yeni bir bayrak, yeni bir devlet ve esasında yeni bir gelecek tarif eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 82. yılının idraki ve hüznü içindeyiz...

LÜTFİ ELVAN: Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 82. yıldönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.

KEMAL KILIÇDAROĞLU: 82 yıldır senden ayrıyız ama gönüllerimizdesin. Seni asla unutmayacağız...

MERAL AKŞENER: Vatan sevgisi ve cesaretiyle cumhuriyetimizi bizlere armağan eden kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk; Fikirleri ve idealleriyle birlikte hepimizin gönlünde sonsuza kadar yaşayacak... Saygı, rahmet ve özlemle anıyorum.

ALİ BABACAN: Cumhuriyetimizin kurucusu, Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve minnetle anıyorum.