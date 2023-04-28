Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e tahıl koridoru mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin detayları belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları "Suriye ile dörtlü çalışma grubunun gündeminde PKK ile mücadele, sınır güvenliği ve sığınmacıların dönüşü ile siyasi süreç var" dedi.

Kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile görüşmesinde Rus lidere tahıl koridorunun uzatılması telkininde bulunduğunu ve Putin'in "Türkiye'nin teklifini önemsiyoruz" dediğini ifade etti.

İki liderin görüşmesinde gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrası Türkiye'nin sattığı domates kotasının 500 bin tona çıkarıldığı belirtilirken ilave havayolu seferleri için de mutabakata varıldığı vurgulandı.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.