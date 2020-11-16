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Son dakika haberi İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den Ümit Özdağ yorumu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından her iki genel başkan da açıklama yaptı. Akşener bir gazetecinin Ümit Özdağ'ın partiden ihraç edilmesiyle ilgili olarak yönelttiği soruya şu karşılığı verdi: Sayın Özdağ, beni partimizi, başkanlık divanının neredeyse yarısını ilzam eden, iftira boyutundaki pek çok söylemi nedeniyle kendisine merkez disiplin kurulu partiden ihraç etme kararı vermiştir. Bizim MDK'mızın özelliği şu, bütün yazışmaları ayrıdır, hem meclisteki arkadaşlarımızın hem de kongrede seçilen MDK'mızın bir araya gelip aldığı karardır. Şu anda ayrıntıları gerçekten bilmiyorum. Herkes için hayırlısı olsun, ama üzüldüğümü ifade etmek isterim...

Son dakika haberi Davutoğlu, Akşener'i ziyaret etti
HABERTURK.COM

Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu'nun İYİ Parti Merkezi'nde yaptığı ziyaretin ardından açıklama yapan İYİ Parti lideri Akşener, "Bizim de Anayasa şekliyle değil parlamenter sistem dediğimiz güçlendirilmiş parlamenter sistem, adını ne koyarsak koyalım, parlamenter sisteminin tasarımına yönelik, vesayet sisteminin olmadığı, kurumların itibarının olduğu, kapsayıcı kurumların yer aldığı, hesap verilebilir ve şeffaflığın, liyakat sisteminin zorunluğu olduğu sistem tasarımı üzerinde de biz çalışıyorduk. İki çalışmayı bir araya getireceğiz ve uzlaşabilir noktalara bakacağız. Arkadaşlarımız bu konuda ortak çalışacaklar. Kendileri ile bu konuda mutabık kaldık. Ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ÇOK ÜZÜLDÜĞÜMÜ İFADE ETMEK İSTERİM"

Akşener, Ümit Özdağ'ın ihracı hakkında da, "Bütün bunların her birine elbette çok üzülüyorum. Herhangi bir milletvekili arkadaşımızı bir kenara bırakın, normal bir üyemizin dahi istifa etmesi, partimizle yolunu ayırması bizleri üzen bir durumdur. Ama benim bir özelliğim var. Bu irade beyanında bulunmuş hiçbir arkadaşımızı incitecek herhangi bir söz kelime sarf etmedim. Aynı noktada durmaya devam edeceğim. Sayın Özdağ konusu ise, keşke böyle olmasaydı. Sayın Özdağ, beni partimizi, başkanlık divanının neredeyse yarısını ilzam eden, iftira boyutundaki pek çok söylemi nedeniyle kendisine merkez disiplin kurulu partiden ihraç etme kararı vermiştir. Bizim MDK'mızın özelliği şu, bütün yazışmaları ayrıdır, hem meclisteki arkadaşlarımızın hem de kongrede seçilen MDK'mızın bir araya gelip aldığı karardır. Şu anda ayrıntıları gerçekten bilmiyorum. Herkes için hayırlısı olsun, ama üzüldüğümü ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

"SAYIN SOYLU ÇEVRESİNE DİKKAT ETSİN"

Akşener, şöyle devam etti: "27 yıldır aktif politika yapan Meral Akşener'in söylediği herhangi bir konu tekzibe uğramamıştır. Sayın Soylu'nun çevresine dikkat etmesine gerektiğini söyledim. Uzun süre İçişleri Bakanlığı görevini yürütmediğim için zaman zaman acemilikle itham edilsem dahi kendisine eski İçişleri Bakanı olarak çevresine dikkat etmesini söyleyeyim buradan, herkes anlasın."

DAVUTOĞLU: YANLIŞLIKLARIN KARŞISINDA ALTERNATİFLERİ ORTAYA KOYMAK ÖNEMLİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu da, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Birçok açılardan ortak kaygı ve düşüncelerimiz var. Kendileri nezaket gösterip genel merkezimizi ziyarette bulunmuşlardı. İadeli ziyaret borç idi. 9 Kasım'da da tam demokrasiye geçiş için güçlendirilmiş parlamenter sistemini kamuoyuyla paylaşmıştık. Siyaset hizmet için bir araçsa var olan yanlışları söylemek yan sıra o yanlışlıklar karşısında alternatifleri ortaya koymak.

Son 1 hafta içinde yaşanılanlar, artık sayın cumhurbaşkanının da kabul ettiği hem ekonomide, hem demokraside problem olduğu gerçeğidir. Bizlerin Türkiye'nin geleceğinde hazırlanırken, vazifemiz eleştirdiğimiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi karşısında neyi teklif ettiğimizdir. Çok samimi, dostane sohbet ortamında fikirlerimizi paylaştık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çarpık bir başkanlık sistemidir, daha önce uygulanan parlamenter sistemi de çarpıktı.

GERÇEK ANLAMDA PARLAMENTER SİSTEMİ

Tam, şeffaf, net, açık bir parlamenter sistem öngörüyoruz. Güçlendirilmiş derken temsil ile istikrar arasındaki ilişkiyi oturtacak mekanizmalar teklif ediyoruz. Bu mekanizmalarla gerçek anlamda bir parlamenter sisteme geçişi Türkiye'nin geleceği açısından tek çözüm olarak görüyoruz.

Bundan sonra da sık sık bir araya geleceğiz, daralan siyasetin alanını açacağız. Bu konuda sayın genel başkanla birlikte çalışmamızın Türk siyasetine katkı yapacağına inanıyorum."

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