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Esenyurt'ta 18 katlı plazada dehşet! Genç kızın düşme anı kamerada

İstanbul Esenyurt'ta, 18 katlı binanın en üst katından aşağıya düşen 22 yaşındaki Gülnur E. hastaneye kaldırıldı. Genç kızın düştüğü dehşet anlarında sokakta bulunan ve olayı gören erkek arkadaşı da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Durumu ağır olan genç kızın düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberi... Dehşet anı kamerada! Genç kız 18. kattan düştü
Dehşet anı kamerada! 18. kattan düştü
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DHA

İstanbul Esenyurt'ta 18 katlı binanın en üst katından aşağıya düşen Gülnur E. (22) ağır yaralandı. Genç kızın düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi 2051. Sokak'ta meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Gülnur E., 18 katlı binanın en üst katından park halinde bulunan bir otomobilin üzerine düştü.

GENÇ KIZIN DURUMU AĞIR

Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından genç kızı hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Gülnur E.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ERKEK ARKADAŞI GENÇ KIZ DÜŞERKEN SOKAKTAYDI

Öte yandan, genç kızın atladığı anlarda sokakta bulunan ve olayı gören erkek arkadaşı da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Gülnur E.'nin düşme anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Gülnur E.'nin bir arabanın ön kısmının üzerine düştüğü görülüyor.

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