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Deprem sonrası nüfusu 400 bin artan kentin belediye başkanı konuştu! "Özel statü ve destek istiyoruz!"

Türkiye'yi vuran Kahramanmaraş depremlerinin ardından yüz binlerce depremzedenin göç ettiği Mersin'de, süratle arıtma, alt yapı yatırımları, kanal, içme suyu şebekesinin ihtiyacı karşılayacak düzeye getirilmesi gerektiğini söyleyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Şehrimizin nüfusu 1.9 milyondu. Şu an 400 bini sığınmacı ve 400 bini de depremzedelerimiz olmak üzere 2.7 milyona ulaştı. Konut fiyatları yüzde 200 artmış durumda. 1 milyon TL'ye satılan evin fiyatı 3 milyon TL oldu. Bir öğrencinin kalabileceği 1+1 evin kirası ise 10 bin TL. Büyük felaketleri yaşayıp kentimize gelen depremzedelerin yarasını saran Mersin, afet bölgesi ilan edilmese de acil olarak özel statü ve destek verilmesini istiyoruz" dedi

SON DAKİKA HABERİ: Deprem sonrası nüfusu 400 bin artan kentin belediye başkanı konuştu!
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Türkiye, 6 Şubat sabahı Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Bu depremden 9 saat sonra ise Elbistan'da yaşanan 7.6'lık ikinci felaketle acımız katlandı. 46 bini aşkın yurttaşımız hayatını kaybetti.

YÜZ BİNLERCE DEPREMZEDE GÖÇ ETTİ

Mersin B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkanı Vahap Se&ccedil;er.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer.

Binlerce bina enkaza dönüştü. Tarifi imkansız acının ardından moloz yığınına dönen şehirlerimizdeki yüz binlerce depremzede, kentlerinden göç etmek zorunda kaldı. Bir sanayi kenti olan Mersin, depremzedelerimizin aklına gelen ilk şehir oldu.

47 STK ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

2022 nüfus sayımına göre 1.9 milyon kişinin yaşadığı kent, 400 bin de sığınmacıya ev sahipliği yapıyordu. Yoğun depremzede göçünün ardından 22 Şubat'ta 47 STK, şehrin "özel destek ve statü kapsamına alınması" çağrısında bulundu. Bundan sonrasını, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Habertürk'ten Alper Uruş'a anlattı...

"MERSİN DEPREMLE 400 BİN GÖÇ ALDI"

"Büyük felaketi yaşayan illerimiz Adana'ya komşu olan kentler. Adana da bizim komşumuz olan şehir. Depremin ardından Mersin, büyük bir göç aldı. Kayıt altına alma imkanı olmamakla birlikte, 400 bini aşkın depremzede Mersin'e geldi.

"600 BİN MERSİNLİ DEPREMZEDEYLE AKRABA"

Hem coğrafi olarak mesafenin yakın olması hem de Mersin'de yaşayan 600 bin insanımızın felaketi yaşayan illerdeki vatandaşlarımızla olan akrabalık ilişkisi bu göçü besledi. Mersin'in 320 kilometrelik bir sahil şeridi var.

"YAZLIK KONUTLARINA GELENLER OLDU"

Özellikle Adana başta olmak üzere komşu illerden yazlıklarına da vatandaşlarımız bu süreçte geldiler. Hayırsever yurttaşlarımızda depremzedeleri evlerinde misafir etti; biz de halen 7 binden fazla vatandaşımızı konuk ediyoruz.

"NÜFUSUMUZ 1.9 MİLYONDAN 2.7 MİLYONA ÇIKTI"

Mersin'deki nüfus artışını gösteren en önemli veri ise su tüketiminde yaşanan artış oldu. Kent genelinde su tüketimi yüzde 15.4 arttı. Bu artışla, sığınmacılarla birlikte Mersin'in nüfusu 1.9 milyondan, 2.7 milyona çıktı.

"DEPREMZEDELER MERSİN'DE KALACAKTIR"

Burada önemli olan bir durumu da belirtmek gerekir ki, Mersin'e gelen depremzedelerimiz burada kalacaktır. Çünkü Mersin'de her şey var. Huzur var, sanayi var, tarım var ve Mersin, bir ticaret şehridir. Ayrıca Mersin, son 200 yılda göçlerle büyüyen bir kent olmuştur. Farklı kültürleri sindirmiş, iş imkanı olan bir kent olduğu için misafirlerimizin burada kalacağını vurguluyorum.

"AVRUPA İMAR BANKASI DESTEK OLMAK İÇİN ARADI"

Depremin ardından yaşanan göçe ve 22 Şubat'ta 47 STK'nın Mersin'e destek olunması çağrısına rağmen hiçbir destek almadık. Bir tek Avrupa İmar Bankası, 'Projeleriniz varsa yardımcı olabiliriz' teklifinde bulundu.

"İÇME SUYU KONUSUNDA KAYGI TAŞIYORUM"

Şehrimiz tarım bölgesinde olduğu için gıda sorunumuz yok. Ancak depremin ardından 20 bin öğrenci naklini buraya aldırdı. 23 bin hasta, sağlık kuruluşlarında tedavi oldu. Yurt genelindeki kuraklığa bağlı olarak içme suyu konusunda kaygı taşıyorum ve eksiklikleri giderme konusunda yeterli desteği alamıyoruz.

"ÖZEL STATÜ VE DESTEK VERİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Süratle arıtma, alt yapı yatırımları, kanal, içme suyu şebekesinin ihtiyacı karşılayacak düzeye getirilmesi, kanalizasyon gibi birçok konuda bu görevler belediyelerin de olsa Mersin'in desteğe ihtiyacı var. Mersin, afet bölgesi ilan edilmedi. Mersin'e dönülüp bakılmadı. Bu nedenle Mersin'e acil olarak özel statü tanınmasını, özel destek verilmesini istiyoruz.

"1+1 ÖĞRENCİ EVİNİN KİRASI 10 BİN TL OLDU"

Biz, depremde şiddetli bir şekilde sallandık. Yıkımı yaşamadık ancak her il kendi acısını yaşarken biz 10 ilimizin acısını yaşadık ve yaşıyoruz. Mersin'de konut fiyatları yüzde 200 artmış durumda. 1 milyon TL'ye satılan evin fiyatı 3 milyon TL oldu. Bir öğrencinin kalabileceği 1+1 evin kirası ise 10 bin TL.

"ACIMIZI YAŞIYOR, YARALARI SARIYORUZ"

Milletçe çok büyük bir felaket ve acı yaşadık. Hayat, zaman içinde belki birçok yerde normal akışına dönüyor. Bunu elbette anlıyorum ama biz Mersin olarak yaraları saran bir şehir olarak hem acımızı yaşıyor hem de yaraları sarmaya çalışıyoruz. Biz depremi unutmuyoruz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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