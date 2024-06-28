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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Dış ticaret açığı Mayıs ayında geriledi - İş-Yaşam Haberleri

        Dış ticaret açığı Mayıs ayında geriledi

        TÜİK'in açıkladığı verilere göre dış ticaret açığı Mayıs ayında geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Mayıs ayında yüzde 63,4 iken, 2024 Mayıs ayında yüzde 78,7'ye yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2024 - 10:07 Güncelleme: 28.06.2024 - 10:14
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        Dış ticaret açığı verileri açıklandı
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        TÜİK'in açıkladığı verilere göre Mayıs ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48 azalarak 12 milyar 495 milyon dolardan, 6 milyar 502 milyon dolara geriledi.

        İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Mayıs ayında yüzde 63,4 iken, 2024 Mayıs ayında yüzde 78,7'ye yükseldi.

        Dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 artarak 24 milyar 66 milyon dolar, ithalat yüzde 10,4 azalarak 30 milyar 568 milyon dolar olarak gerçekleşti.

        Ocak-Mayıs döneminde ihracat yüzde 4,5 arttı, ithalat yüzde 9,2 azaldı

        Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak 106 milyar 877 milyon dolar, ithalat yüzde 9,2 azalarak 143 milyar 682 milyon dolar olarak gerçekleşti.

        Mayıs ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat %9,2 artarken ithalat %8,0 azaldı

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