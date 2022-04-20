Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü 0:00 / 0:00

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ele alınmıştır" denildi.

ÇAVUŞOĞLU ARABULUCULUK GAYRETLERİNE DEĞİNMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda İstanbul'dak zirveye değinerek "Bu görüşmenin ardından müzakere heyetleri İstanbul’da bir araya geldi. İki tarafında ifade ettiği gibi bu görüşmelerde anlamlı bir ilerleme kaydedildi. Fakat ne yazık ki Bucha ve diğer bölgelerde gelen görüntüler nispeten pozitif olan atmosfere zarar verdi. Fakat biz umutluyuz ve olumluyuz. Aynı zamanda gerçekçiyiz farklı sorunlar var” demişti.

Türkiye’nin iki ülke arasındaki arabuluculuk gayretlerinin devam edeceğini aktaran Çavuşoğlu, “Türkiye olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız” demişti.