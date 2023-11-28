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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, Stoltenberg ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Fidan, Stoltenberg ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı için bulunduğu Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 15:19 Güncelleme: 28.11.2023 - 16:29
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        Bakan Fidan, Stoltenberg ile görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Belçika'da görüştü.

        Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de Stoltenberg ile bir araya geldi.

        Paylaşımda, Fidan ile Stoltenberg arasındaki görüşmenin, bugün düzenlenecek toplantı öncesinde yapıldığı belirtildi.

        * Haberin görseli Dışişleri Bakanlığı'nın resmi hesabından servis edilmiştir.

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