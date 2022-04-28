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Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yunan Hava Kuvvetleri 26-28 Nisan'da kıyılarımıza yakın provokatif uçuşlar gerçekleştirmiş, hava kuvvetlerimiz karşılık vermiştir. Gerginliği tırmandıran taraf Yunanistan iken ülkemizi suçlaması son dönemde oluşan pozitif gündemle bağdaşmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan tepkisi
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan tepkisi
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HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının 27 Nisan 2022 tarihinde Ege Denizi’nde iki ülke hava kuvvetleri arasında yaşanan hadiselerle ilgili olarak yaptığı açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır.

Yunanistan Hava Kuvvetleri, 26-28 Nisan 2022 tarihleri arasında ülkemiz kıyılarına yakın provokatif uçuşlar gerçekleştirmiş, Didim, Datça ve Dalaman’da ülkemiz hava sahasını defalarca ihlal etmiştir. Hava Kuvvetlerimiz, bu provokatif uçuşlara ve ihlallere, angajman kuralları gereği karşılık vermiştir. Gerginliği başlatan ve tırmandıran taraf Yunanistan iken, ülkemizin asılsız iddialarla suçlanması iki ülke arasında son dönemde oluşan pozitif gündem ve iyi komşuluk ilişkileri ile bağdaşmamaktadır. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için, Yunan tarafının tahrikkar eylem ve söylemlerine son vermesini, gerek ikili gerek NATO bünyesinde başlatılan Güven Arttırıcı Önlemler sürecini samimiyetle desteklemesini bekliyoruz. Türkiye’nin, hava sahası genişliği dâhil, tüm Ege sorunlarının uluslararası hukuka uygun olarak Yunanistan’la samimi bir diyalog çerçevesinde çözülmesine yönelik tutumunda bir değişiklik yoktur.

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