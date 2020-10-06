DHA

Dışişleri Bakanlığı'nca, Kırgızistan'da düzenlenen Parlamento seçimlerinin ardından meydana gelen gelişmelerden derin endişe duyulduğu bildirildi.

DHA'nın haberine göre, bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kırgızistan´da 4 Ekim'de düzenlenen Parlamento seçimlerinin ardından meydana gelen gelişmelerden derin endişe duyuyoruz. Bu gelişmelerin tırmanmasının önlenmesi ve seçimlere ilişkin görüş ve tutum farklılıklarının anayasal düzen içinde toplumsal uzlaşı ve sağduyu ile suhuletle çözüme bağlanması en halisane temennimizdir.

Kırgızistan´ın bu olayları kendi halkının sağduyusu ve dayanışması sayesinde suhuletle çözecek siyasi olgunluğa sahip bulunduğundan şüphe duymuyoruz. Dost ve kardeş Kırgız halkının ve tüm siyasi grupların bu hassas dönemde, Kırgızistan´ın huzur ve refahı için birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğine inancımız tamdır" denildi.