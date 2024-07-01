Son dakika haberi Dışişleri'nden Suriye açıklaması Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'nin Suriye halkının esenliği için gösterdiği çabalar ve ilkeli duruşu, her türlü provokasyonun üzerindedir. Devletimizin adli süreçleri işlettiği bir suçun ardından yaşanan hadiselerin sınırımız ötesinde provokasyonlara malzeme edilmesi yanlıştır

Giriş: 01.07.2024 - 23:04 Güncelleme: 01.07.2024 - 23:04 facebook

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