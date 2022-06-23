Diyarbakır'dan acı haber! 2 şehit 0:00 / 0:00

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Diyarbakır-Lice ilçesi Göçer mahallesi kırsalında, 22 Haziran 2022 Çarşamba günü, Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığı unsurlarınca icra edilen "Eren Abluka-18 (Şehit J.Onb. Doğan DAĞCI) Operasyonunda" teröristler ile yaşanan silahlı çatışma esnasında, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç, Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen ve Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Can Akdoğan yaralanmıştır" bilgisi verildi.

Yaralılardan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç sevk edildiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen sevk edildiği Dağkapı Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgeye takviye JÖH ve Jandarma Komando birlikleri sevk edildi.