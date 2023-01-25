Muğla açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem!

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AA

AFAD'dan yapılan açıklamada bugün saat 15.37'de, Muğla'nın Seydikemer ilçesinin 80 kilometre açığında, 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 25, 2023

Yerin 41 kilometre derininde meydana gelen deprem, Antalya ve çevresinde de hissedildi.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, "Akdeniz'de meydana gelen, başta Muğla olmak üzere çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Ekiplerimizle takipteyiz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" açıklamasında bulundu.

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