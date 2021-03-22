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HaberlerParaPiyasalarSon dakika haberi: Dolarda büyük dalgalanma, borsada sert düşüş
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Dolarda büyük dalgalanma, borsada sert düşüş

Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesiyle dün gece 8.47'yi gören dolar/TL, bu sabah önce 7.70'in altını gördü. Ardından yeniden 7.85'in üzerine tırmandı. Geçen haftayı 404 liradan kapatan gram altın kurdaki yükselişin etkisiyle 439 liraya çıktı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise açılışta yüzde 6.65 düştü

Son dakika haberi: Dolarda büyük dalgalanma, borsada sert düşüş
HABERTURK.COM

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınıp yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun atanması üzerine piyasalarda büyük hareketlilik yaşanıyor. Dün gece düşük hacimli piyasada dolar/TL 8.47, Euro/TL ise 10.05'e kadar yükseldi.

Dolar/TL bu sabah ise önce 7.70'in altını gördü ardından yeniden 7.80'in üzerine tırmandı. Benzer bir şekilde 9.20'nin altını gören Euro/TL ise tekrar 9.35'in üzerine tırmandı.

Dolar geçtiğimiz haftaya 7.2185, Euro ise 8.5949 liradan kapatmıştı.

ALTINDA YÜKSELİŞ

Kurdaki bu yükseliş altın fiyatlarına da yansıdı. Geçtiğimiz haftayı 404 liradan kapatan gram altın bu sabah 439 liraya yükseldi. Altının ons fiyatı yüzde 0.8 düşüşle 1.733 dolara gerilemiş durumda. Yani yurtiçinde gram altında yaşanan yükseliş tamamen kur kaynaklı.

BORSA AÇILIŞTA SERT DÜŞTÜ

Borsa İstanbul'da ise BIST 100 endeksi açılışta yüzde 6.65 düşerek 1427 puana geriledi.

KAVCIOĞLU VE ELVAN'DAN AÇIKLAMALAR

Piyasalardaki bu hareketler görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal döneminde uygulanan sıkı para politikasının rafa kaldırıldığına ilişkin endişeler oldu. Yeni Başkan Şahap Kavcıoğlu ilk açıklamasında ise enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ise "Piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini son derece önemsiyoruz. Bu kapsamda serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir" dedi.

133 GÜNDE 875 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIRIMI

Naci Ağbal, 8 Kasım 2020'de Murat Uysal'ın yerine göreve getirilmişti. Ağbal göreve gelmesinin ardından geçtiğimiz yıl kasım ve aralık aylarında 675 baz puan faiz artırmıştı.

Yeni yılda ocak ve şubat aylarında faiz artırımına gitmeyen Ağbal yönetimindeki Merkez Bankası geçtiğimiz perşembe günü 200 baz puanlık bir faiz artırımı kararı daha almıştı. Ağbal görev süresi 133 gün sürdü. Toplam faiz artış tutarı 133 günde 875 baz puan oldu.

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