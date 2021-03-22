Vadeli işlem sözleşmelerinde üst limit yükseltildi

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Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamayla, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören USD/TL, EUR/TL, RUB/TL ve CNH/TL Döviz vadeli işlem sözleşmeleri ile Gram/TL altın vadeli işlem sözleşmelerinde uygulanan %10 oranındaki üst fiyat limiti oranları bugün için %20'ye çıkarıldı.