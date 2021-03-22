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Vadeli işlem sözleşmelerinde üst limit yükseltildi

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda işlem sözleşmelerinde uygulanan yüzde 10 oranındaki üst fiyat limiti oranları bugün için yüzde 20'ye çıkarıldı.

Vadeli işlem sözleşmelerinde üst limit yükseltildi
HABERTURK.COM

Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamayla, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören USD/TL, EUR/TL, RUB/TL ve CNH/TL Döviz vadeli işlem sözleşmeleri ile Gram/TL altın vadeli işlem sözleşmelerinde uygulanan %10 oranındaki üst fiyat limiti oranları bugün için %20'ye çıkarıldı.

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