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Tavuk döner siparişi tartışmasında kanlı baskın: 2 yaralı

Adana'da, tavuk döner siparişi verirken telefonda görevliyle tartışan bir grup, kafeyi silahla bastı. Yaklaşık 10 kişilik grup tabanca ile ateş açarak döner ustası Murat Düşmez'i yaraladı. Kafe sahibi ve diğer çalışanları da darbeden grup, paketçi Mehmet Atlamaz'ı da yaralayarak araçlarla olay yerinden ayrıldı

adana silahlı saldırı
AA

Adana'da, tavuk döner siparişi verirken telefonda görevliyle tartışan bir grup, kafeyi silahla basarak döner ustası ve paketçiyi yaraladı.

Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki kafeyi arayarak döner siparişi vermek istedi. Zanlı, döner siparişi sırasında kafe çalışanıyla telefonda tartıştı. Tartışma sonrası iki araçla kafeye gelen yaklaşık 10 kişilik grup tabanca ile ateş açarak döner ustası Murat Düşmez'i bacağından yaraladı.

Kafe sahibi ve diğer çalışanları da darbeden grup, paketçi Mehmet Atlamaz'ı da yaralayarak araçlarla olay yerinden ayrıldı. Yaralılar, ambulans ve özel araçla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sevk edildi.

İş yeri sahibiyle görüşen polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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