Dubois, Yusuf ve Rashica ilk kez sahada Galatasaray haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Galatasaray, çıkışını sürdürdü. Cimbom'un yeni transferleri Leo Dubois, Yusuf Demir ile Milot Rashica, ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı terletti

Transfer döneminin son gününde kadroya katılan Türk asıllı Avusturyalı oyuncu, yedek başladığı Kasımpaşa maçında 76. dakikada Dries Mertens'in yerine oyuna girdi. Son gün transferlerinden Kosovalı oyuncu Rashica ise 83. dakikada Yunus Akgün'ün yerine oyuna dahil oldu.

Sezon öncesi transfer edilen ancak sakatlık yaşadığı için ilk 5 haftada süre bulamayan Fransız sağ bek Dubois de 87. dakikada vatandaşı Sacha Boey'in yerine oyuna alındı.