Putin: Bağımsızlık için yaptık 0:00 / 0:00

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İşte Putin'in Zafer Günü kutlamasındaki konuşmasından öne çıkanlar;

Onların anısı bizim için çok önemlidir. Rusya her zaman güvenliğine çok önem vermiştir.

Rusya Batı dünyasında her iki tarafın da çıkarlarını düşünmek istedi ancak NATO bunu gördü. Başka plan içerisindeydiler Donbas'ta. NATO birliği aktif bir şekilde bize yakın bölgeleri keşfetmeye başladı ve o yüzde bu bizim için kabul edilemez bir tehditti. Her şey bunu bize gösterdi ki biz haklıydık. Hem ABD hem de kendi uyduları çok fazla şey yaptı. Bir şeylerin olması gerekiyordu. Hala askerler yerleştirdiklerini görüyorduk, gördük. Rusya bunu önledi Bu yapılması gereken tek şeydi. Güçlü bir ülke olmak için önemliydi bu. ABD bilhassa böyle bir adım attı.

Bu kahramanlıklarınızı kutmaya devam edeceğiz. Bütün askerlerimiz bizim için çok onurludur.

Hayatını kayeden herkes için bunu devam ettiyorsunuz. Biz hayatını kaybedenlerin eşleri, anneler, arkadaşlarının önündeyiz. Biz onların önünde, hayatını kaybedenlerin önünde eğiliyoruz. Neo nazilerin barbarlıklarında hayatını kaybedenlerin önünde eğiliyoruz. Bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum sizi.

Yaralanan, hayatını kaybeden askerlerin çocuklarına destek vereceğiz. Yaralanan askerlerin toparlanması için tıbbi uzmanlara yardım edeceğiz. Onların da önünde eğilmek istiyorum. Kendinizi düşünmeden yardım ediyorsunuz.

Burada Kızıl Meydan'dayız, omuz omuzayız. Donbas'tan da gelenler çatışmanın ortasından gelenler de var. Bizim aramızı açmaya çalıştılar bölmeye çalıştılar ama başaramadılar. Birbirimizi koruyoruz. Erkek kardeşler kız kardeşler olarak birlikteyiz. Babalarınızın büyüklerinizibn savaştığı gibi birlikteyiz. Çünkü en büyük değer vatanımıza karşı birlik olmak, korumak. 2.Dünya Savaşı'nda Nazileri yenenler yine mücadelede.