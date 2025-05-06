Ece Üner hakkında 2 yıl hapis istendi! Gazeteci ve sunucu Ece Üner hakkında, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'Yargı organlarını alenen aşağılama' ve 'Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından 2 yıla kadar hapis istemi ve 50 günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılması istendi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 06.05.2025 - 11:55 Güncelleme: 06.05.2025 - 11:55 facebook

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