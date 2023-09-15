Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Mezra köyü yüksek rakımlı Sugurpaşa mevkiinde çiftçi olan Nazım S.’den haber alamayan komşuları çadırına gitti.

ELLERİ ARKADAN BAĞLI BULUNDU

İHA'da yer alan habere göre burada Nazım S.’nin ellerinin arkadan bağlı ve öldürülmüş olduğunu fark etti.

SORUŞTURMA VE İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın jandarma ve sağlık ekiplerine bildirilmesinin ardından bölgeye gelen ekipler vatandaşın cansız bedenini otopsi yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay ile ilgili jandarma ekiplerinin inceleme başlattığı belirtildi.