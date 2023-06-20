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Son dakika haberi Emniyet'ten "Kukla" operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından organize suç örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. 15 mafya tipi organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 31 suç grubuna yönelik "Kukla" operasyonu düzenlendi.

Son dakika: Emniyet'ten 31 suç örgütüne
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Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, 15 mafya tipi organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 31 suç grubuna yönelik bugün ‘KUKLA’ kod adlı eş zamanlı planlı operasyonu düzenledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız tarafından; 15 mafya tipi organize suç örgütü ile Bu suç örgütüne silah temin eden 31 suç grubuna yönelik, 31 ilde eş zamanlı olarak KUKLA Operasyonu düzenlendi. 353 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 52 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Ayrıca operasyonda 354 tabanca, 7 uzun namlulu silah, 93 tüfek, 10 bini aşkın fişek ve muhtelif uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyona katılan kahraman Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarımızı tebrik ediyorum. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.

405 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI

İl Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda ve KOM Başkanlığı koordinesinde; Adana, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bursa, Bilecik, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzincan Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Örgütün Faaliyetleri kapsamında Yağma, Tefecilik, Tehdit” suçları ile söz konusu örgütlere silah temin ederek kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturdukları tespit edilen toplam 405 şüpheli hakkında İl Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından gözaltı kararı verildi.

Söz konusu operasyonlar neticesinde 353 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, firari 52 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda; 354 adet tabanca, 7 adet uzun namlulu silah, 93 adet tüfek, 10045 adet fişek, 28 adet kesici/delici alet, çok sayıda silah parçası ve silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen malzemeler, 4 adet balistik yelek, çok miktarda sentetik hap, sentetik ecza, esrar, metamfetamin ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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