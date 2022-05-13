Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol İspanya
ABONE OL

Enes Ünal ve Okay Okay Yokuşlu'dan 10 cevap

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Getafe'de forma giyen milli futbolcular Enes Ünal ve Okay Yokuşlu, 10 soruya 10 kısa cevap verdi

Enes Ünal ve Okay Okay Yokuşlu'dan 10 cevap

Getafe'nin maçlarını oynadığı Coliseum Alfonso Perez Stadı'nda soruları yanıtlayan milli futbolcular, bazı sorulara cevap verirken de oldukça zorlandı.

Enes Ünal, "En beğendiğin oyuncu kim?" sorusuna, Cristiano Ronaldo yanıtını verirken, Okay Yokuşlu'nun yanıtı Real Madrid'de bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Eduardo Camavinga oldu.

Enes'in İspanya'da en beğendiği taraftar grubu Real Betis olurken, Okay Yokuşlu ise bu soruya Sevilla yanıtını verdi.

Enes Ünal:

En beğendiğin stat: San Mames (Bilbao).

En beğendiğin oyuncu: Cristiano Ronaldo.

En beğendiğin kaleci: Thibaut Courtois.

En sevdiğin şehir: Türkiye'de Bursa, Avrupa'da Madrid.

İspanya'da en beğendiğin taraftar grubu: Real Betis.

En iyi anlaştığın oyuncu: Okay Yokuşlu ve Mauro Arrambarri.

Karşısında en zorlandığın oyuncu: Diego Carlos-Jules Kounde ve Eder Militao-David Alaba.

İspanya'da en sevdiğin yemek: Tavuklu ya de etli Paella.

İspanyolcada telaffuzunu en sevdiğin kelime: Que quieres (Ne istiyorsun?).

En sevdiğin şarkıcı: Fonda Flamenco.

Okay Yokuşlu:

En beğendiğin stat: Santiago Bernabeu (Madrid)

En beğendiğin oyuncu: Eduardo Camavinga.

İspanya'da en sevdiğin şehir: Madrid.

İspanya'da en sevdiğin yer: Retiro.

İspanya'da en beğendiğin taraftar grubu: Sevilla.

En iyi anlaştığın oyuncu: Enes Ünal.

Karşısında en zorlandığın oyuncu: Luis Suarez.

İspanya'da en sevdiğin yemek: Paella.

En sevdiğin şarkıcı: Maluma.

İspanyolca telaffuzunu en sevdiğin kelime: Dividir (Bölmek, paylaşmak).

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Zeki Yavru başarının sırrını açıkladı
FUTBOL Zeki Yavru başarının sırrını açıkladı
Erzurumspor, Süper Lig yolunda iddialı
FUTBOL Erzurumspor, Süper Lig yolunda iddialı
Trabzonspor, şampiyonluk kupasını yarın alacak
FUTBOL Şampiyon kupasını alıyor!
Fenerbahçe için Samuel Lino iddiası
FUTBOL Samuel Lino iddiası!
Ahmet Ağaoğlu'ndan taraftara Altay maçında bilet jesti
FUTBOL Ağaoğlu'ndan taraftara bilet jesti
Futbolda haftanın programı
FUTBOL Futbolda haftanın programı
Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması - Beşiktaş haberleri
FUTBOL İşte yeni Beşiktaş
2022'nin en çok kazanan 10 sporcusu
FUTBOL 2022'nin en çok kazanan 10 sporcusu
Real Madrid: 6 - Levante: 0 MAÇ SONUCU
FUTBOL Real Madrid gol oldu yağdı!
Aston Villa, Barcelona'dan Philippe Coutinho'nun bonservisini ald
FUTBOL Villa, Coutinho'nun bonservisini aldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.