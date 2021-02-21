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HaberlerGündem3. SayfaEskişehir'de aile katlimaı! Son dakika: Katil zanlısı adliyede
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Son dakika haberi Eskişehir'de korkunç cinayetin zanlısı yakalandı!

Eskişehir'de İlkay-Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki oğulları Ali Doruk'un evlerinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili katil zanlısının eski ortağı Mehmet Şerif Boğa (33) olduğunun tespit edildiği bildirildi. Katil zanlısının, aralarında eşinin de olduğu 8 şüpheliyle birlikte adliyeye sevkedileceği belirtildi.

Eskişehir'de aile katlimaı! Son dakika: Katil zanlısı adliyede
Eskişehir'de korkunç cinayetin zanlısı yakalandı!
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Eskişehir'de 3 kişilik ailenin evlerinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u adliyeye sevk edildi.

İlkay ve Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Doruk'un cansız bedenlerinin bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 13 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında İlkay Tokkal'ın ilk eşinden olan oğlunun da bulunduğu 4 şüpheli, ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.

Cep telefonu tamiri ve satışı yapan İlkay Tokkal'ın, katil zanlısı olduğu iddia edilen eski ortağı Mehmet Şerif B. (33) ve bu kişinin eşinin de aralarında bulunduğu diğer 9 zanlı ise adliyeye getirildi.

Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi'ndeki apartmanın 5'inci katında 16 Şubat'ta İlkay (42) ve Emel Tokkal (41) çifti ile çocukları Doruk'un cansız bedenleri bulunmuştu. Bıçaklanarak yaşamını yitirdiği belirlenen aile üyelerinin ölümüyle ilgili soruşturmayı yürüten Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince özel ekipler oluşturulmuştu. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen, ailenin yakınları ve komşularının ifadelerine başvuran ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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