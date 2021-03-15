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HaberlerGündem3. SayfaKavga yangınla bitti! Son dakika: Kavga eden çiftler evi ateşe verdi
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Evli çift kavga etti, ev küle döndü! Kadını sağlık ekipleri sakinleştirdi

Sakarya'nın Karsu ilçesinde evli çift arasında çıkan tartışma sonrasında taraflardan biri evi ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında ev kullanılmaz hale gelirken, eşiyle kavga eden kadın ise sinir krizi geçirdi. Kadına sağlık ekipleri müdahale etti

Kavga yangınla bitti! Son dakika: Kavga eden çiftler evi ateşe verdi
Evli çiftin kavgasında ev küle döndü
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İHA

Sakarya'nın Karsu ilçesinde evli çift arasında çıkan tartışma sırasında çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 101. Sokak üzerinde bulunan Beyazıt Sitesi’nde üç katlı binanın zemin katında Buket G.'ye ait evde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, gece saatlerinde evli çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sonunda taraflardan biri evi ateşe verdi.

İTFAİYE DİĞER DAİRELERE SIÇRAMASINI ÖNLEDİ

Alevlerin kısa sürede daireyi sardı. Yangını fark eden bina sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin diğer dairelere sıçramasını önledi. Yaklaşık bir saat süren söndürme ve soğutma çalışmasının ardından daire kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise, dairede ikamet eden ve ismi henüz öğrenilemeyen kadına müdahale ederek sakinleştirdi. Polis, yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

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