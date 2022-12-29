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Son dakika haberi ''EYT yasalaşmadan aylık bağlama işlemi yapılamaz''

Çalışma Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müdürlüklerinin önlerinde oluşan yoğunluk üzerine açıklama yaptı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi yasalaşmadan aylık bağlama işlemi yapılamayacağını duyurdu. Açıklamada ''EYT ile ilgili düzenleme yürürlüğe girdikten sonra aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacak'' denildi. 

Son dakika haberi ''EYT yasalaşmadan aylık bağlama işlemi yapılamaz''
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili çok sayıda vatandaşın doğrudan veya e-Devlet üzerinden aylık bağlamak için başvururken Çalışma Bakanlığı, düzenleme yasalaşmadan aylık bağlama işlemi yapılamayacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada ''EYT ile ilgili düzenleme yürürlüğe girdikten sonra aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacak'' denildi.

EYT düzenlemesinin açıklanmasının ardından birçok şehirde eksik prim günleri için askerlik ve doğum borçlanması yapacaklar ile yeni düzenleme konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müdürlüklerinin önlerinde yoğunluk oluşturdu. SGK, eksik gün için borçlanma başvurusu ve takibinin, e-Devlet'ten daha kolay ve hızlı yapılabildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonların beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin detaylarını dün akşam Beştepe'de açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan herhangi bir yaş sınırı olmayacağını, düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşın emekli olma hakkı kazanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenleme, eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek kişiler için sosyal sigorta prim teşviki getireceklerini aktardı.

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