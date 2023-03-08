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Haberler İş-Yaşam EYT’li memur ve esnafın emekliliğine SGK açıklık getirdi
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Son dakika haberi EYT’li memur ve esnafın emekliliğine SGK açıklık getirdi

Sosyal Güvenlik Kurumu, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayan ve 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla 3 yıldan az hizmeti bulunan Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR çalışanlarının EYT kapsamında olduğuna açıklık getirdi.

EYT’li memur ve esnafın emekliliğine SGK açıklık getirdi
HABERTURK.COM

SGK, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olan ve sonradan BAĞ-KUR ya da Emekli Sandığı’na tabi çalışmaya başlayanların EYT’den yararlanıp yaranmayacağı konusunda açıklama yaptı.

Bazı gazeteler ve sosyal medyada, 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla 3 yıldan az hizmeti bulunan Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR çalışanlarının, 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamalarına rağmen EYT kapsamında olmadıklarına dair haberler yer aldığı vurgulandı.

"MAĞDUR EDİLDİKLERİ İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Açıklamada, 3 Mart 2023 tarihinde yayımlanan kanunla, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayanların emekliliğe hak kazanma koşullarından sigortalılık süresi ve/veya prim ödeme süresi/hizmet yılı koşulu korunarak, 23/05/2002 tarihindeki hizmet sürelerine bakılmaksızın tüm sigortalılar (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve Banka Sandıklarına tabi olarak çalışmaya başlayan) bakımından emeklilik yaş koşulunun kaldırıldığı belirtildi. Bu nedenle, kamuoyunda “EYT Düzenlemesi” olarak adlandırılan Kanunun 23/05/2002 tarihi itibarıyla 3 yıldan az hizmeti bulunan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur çalışanlarını kapsamadığı ve bu durumdaki çalışanların mağdur edildikleri iddialarının gerçeği yansıtmadığı, söz konusu vatandaşların da düzenleme kapsamında olduğu kaydedildi.

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