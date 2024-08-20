Son dakika haberi Fenerbahçe'de Joao Pedro ile yollar resmen ayrıldı!
Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiğini açıkladı.
Transfer çalışmalarının sürdüğü Fenerbahçe'de beklenen ayrılıklardan biri daha gerçekleşti.
Fenerbahçe Kulübü, Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Joao Pedro'nun sözleşmesini feshettiğini bildirdi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuyla karşılıklı anlaşmaya varıldığı belirtildi.
İtalya'nın Cagliari ekibinden 2022-2023 sezonunda transfer edilen 32 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 20 lig, 7 Avrupa ve 1 Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında forma giyerken 5 gol attı, 1 de asist yaptı.
Sarı-lacivertli ekibin geçen yıl Brezilya temsilcisi Gremio'ya kiralık gönderdiği Joao Pedro, sözleşmesinin bitmesiyle Fenerbahçe'ye geri döndü.