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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Son dakika haberi Fenerbahçe'de Joao Pedro ile yollar resmen ayrıldı! - Fenerbahçe Haberleri

        Son dakika haberi Fenerbahçe'de Joao Pedro ile yollar resmen ayrıldı!

        Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2024 - 16:36 Güncelleme: 20.08.2024 - 16:53
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        F.Bahçe'de ayrılık açıklandı!
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        Transfer çalışmalarının sürdüğü Fenerbahçe'de beklenen ayrılıklardan biri daha gerçekleşti.

        Fenerbahçe Kulübü, Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Joao Pedro'nun sözleşmesini feshettiğini bildirdi.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuyla karşılıklı anlaşmaya varıldığı belirtildi.

        İtalya'nın Cagliari ekibinden 2022-2023 sezonunda transfer edilen 32 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 20 lig, 7 Avrupa ve 1 Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında forma giyerken 5 gol attı, 1 de asist yaptı.

        Sarı-lacivertli ekibin geçen yıl Brezilya temsilcisi Gremio'ya kiralık gönderdiği Joao Pedro, sözleşmesinin bitmesiyle Fenerbahçe'ye geri döndü.

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