Fenerbahçe'de savunmaya iyi not

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u 2-0 yenen Fenerbahçe'nin savunma hattı, maçındaki performansıyla beğeni topladı.

Gustavo Henrique - Attila Szalai - Luan Peres üçlüsü, girdiği 28 ikili mücadelenin 25’ini kazanmayı başardı.

Luan Peres, 10 ikili mücadeleden 9’unda başarılı oldu ve zirvede yer aldı. Attila Szalai ve Gustavo Henrique ise 9'da 8 ikili mücadele kazanarak, Kayserispor hücumlarına geçit vermedi.

Fenerbahçe'nin savunma üçlüsü, hava toplarında da etkili bir oyun ortaya koydu. Gustavo Henrique 5, Luan Peres ise 3 hava topu mücadelesine girdi ve iki oyuncu da bu alanda rakiplerine top kaptırmadı.

Attila Szalai ise 5 hava topu mücadelesinin 4’ünü kazanmayı başardı.

Öte yandan takımla çalışmalarını sürdüren Serdar Aziz’in sahalara dönmesiyle birlikte Fenerbahçe defans hattında rekabetin artması bekleniyor.

Serdar’ın, yerli oyuncu kontenjanında yer almasından dolayı ve geçen sezonki performansı nedeniyle formaya yakın olduğu ifade ediliyor.