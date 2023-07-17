Son dakika haberi Fenerbahçeli Mbwana Samatta'nın PAOK'a transfer oldu Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın Yunan ekibi PAOK'a transfer olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertliler, Mbwana Samatta'nın Yunanistan temsilcisi PAOK'a transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertliler böylece Samatta'nın 2 milyon 750 bin euroluk maaş yükünden de kurtulmuş oldu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın Yunan ekibi PAOK'a transfer olduğunu açıkladı.

Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımımızda futbolcularımızdan Mbwana Samatta, Yunanistan’ın Paok Kulübüne transfer olmuştur.

Oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

PAOK BÖYLE DUYURDU

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33 MAÇTA 6 GOL ATTI Fenerbahçe'nin 2021 yazında 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Samatta, sarı-lacivertli takımda sergilediği performansla hayal kırıklığı yarattı. Samatta, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 33 resmi maçta sadece 6 gol kaydetti. Son iki sezondur sırasıyla Belçika ekipleri Royal Antwerp ve Genk'e kiralanan tecrübeli futbolcu, bu sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.