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FETÖ'cülerin görev dağılımı yaptığı görüntüler ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbecilerin görev dağılımı yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

FETÖ operasyon
AA

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilen davanın delilleri arasına giren görüntülerde, darbe girişiminin ilk saatlerinde silahlı askerler, nizamiye binasının önünde toplanıyor.

Bu esnada askerlerden biri, karargah nöbet kulübelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı belgeyi getiriyor. Söz konusu belge üzerinden görev dağılımı yaptıkları anlaşılan askerlerden bir kısmı daha sonra nizamiye binasına geçiyor.

Toplantıya burada da devam eden darbecilerin, bir zaman sonra salondaki televizyondan darbe girişimine ilişkin gelişmeleri takip ettikleri görülüyor.

Darbecilerin, bir süre sonra dışarıdan gelen uyarı üzerine panikleyerek toplantı yaptıkları salondan kaçtıkları anlar da kayıtlarda yer aldı.

KKK DARBE GİRİŞİMİ DAVASI

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davanın 22 Kasım 2019'daki duruşmasında mütalaasını açıklayan savcı, 94 sanığın "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 17 sanığın ise bu suça yardımdan 20 yıla kadar hapse mahkum edilmesini talep etti.

Başka mahkemelerce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklar eski tuğgeneral Erhan Caha, eski albaylar Mutlu Serkan Vurdem ile Yusuf Yiğit ve eski binbaşı Fikret Yağmur Yavuz ile eski yüzbaşı Gökhan Akdağ'ın kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlarından hapisleri istendi.anıkların esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmaları alınıyor.

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