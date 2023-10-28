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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika haberi: FETÖ'ye 'Kıskaç' operasyonu: 28 tutuklama! - FETÖ operasyonu

        FETÖ'ye 'Kıskaç' operasyonu: 28 tutuklama!

        İzmir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik 'Kıskaç' adlı operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 84 şüpheliden 28'i, tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 15:26 Güncelleme: 28.10.2023 - 15:31
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        FETÖ'ye 'Kıskaç' operasyonu: 28 tutuklama!
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        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

        DHA'da yer alan habere göre örgütün güncel yapılanmasına yönelik 56, ByLock kullanıcısı olan veya aranan 18 ve hakkında müzahir dernek ve vakıf kaydı bulunan 26 şüphelinin yakalanması için 24 Ekim'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı 'Kıskaç' adı verilen operasyon düzenlendi.

        93 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin katılımıyla düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 93'ü yakalandı.

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        7 ŞÜPHELİ ARANIYOR

        7 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        84 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Emniyetteki işlemlerinin ardından 9 şüpheli, serbest bırakıldı. Diğer 84 şüpheli ise dün adliyeye sevk edildi.

        28 ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Şüphelilerden 5'i savcılıktan serbest kaldı. Mahkemeye çıkarılan 79 şüpheliden 28´i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        #FETÖ
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