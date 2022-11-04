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Finlandiya'dan Türkiye ve NATO açıklaması

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö açıklamasında "Türkiye'nin NATO üyeliğimizi onaylayacağı konusunda iyimserim ve bunun olabildiğince hızlı gerçekleşmesini umuyorum" ifadelerini kullandı

Finlandiya'dan Türkiye ve NATO açıklaması
Finlandiya'dan Türkiye ve NATO açıklaması
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HABERTURK.COM

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö açıklamasında ayrıca İsveç ile aynı anda NATOya katılmalarının son derece önemli olduğunu vurguladı.

MARIN DE AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

Finlandiya Başbakanı Marin ile İsveç Başbakanı Kristersson geçtiğimiz günlerde NATO üyelik sürecine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin açıklamasında "Şu anda tüm gözler Macaristan ve Türkiye'de. Bu iki ülkenin başvurumuzu onaylamasını bekliyoruz. Bunun çok geç olmadan onaylamasının önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuşmuştu.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise "Ankara ziyareti konusunda İsveç ve Türkiye arasında anlaşmaya varıldı" dedi. Kristersson, ziyaretin tarihi konusunda ise daha sonra açıklama yapacağını açıklamıştı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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