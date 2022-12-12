Gaspçıları kovalayan polis ateş açtı! Beyoğlu'nda ölüm!

DHA'da yer alan habere göre polis ekipleriyle motosikletliler arasındaki takip, Yay Sokak´a kadar devam etti. Yay Sokak´ta bulunan Okçular Vakfı´na ait misafirhanenin önüne gelen motosikletliler, bir süre burada bekledi.

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Yıldız, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

2 POLİS GÖZALTINA ALINDI

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "7 ayrı 'Silahlı Gasp' suçu nedeniyle takip edilen iki şüpheliye, kullandıkları çalıntı ve plakasız motosikletlerle kaçmaya çalışırken engel olmak amacıyla güvenlik görevlilerimiz tarafından silahla ateş edilmiştir. O esnada yaya olarak olay mahallinde bulunan Zuhal Ebrar Yıldız isimli vatandaşımız, güvenlik görevlimizce silahla açılan ateş sonucu kazaen yaralanmıştır. Yaralı vatandaşımız kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Ayrıca olaya karışan 2 polis memuru, Cumhuriyet Savcısı talimatıyla gözaltına alınmıştır" denildi. Kimlikleri belirlenen B.P. (19) ve S.Ç. (27)´nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.