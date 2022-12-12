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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Gaspçıları kovalayan polis ateş açtı! Beyoğlu'nda ölüm! - Zuhal Ebrar Yıldız
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Gaspçıları kovalayan polis ateş açtı! Beyoğlu'nda ölüm!

İstanbul Beyoğlu'nda çaldıkları motosikletlerle kaçan 2 kişiyi polisler takibe aldı. Polislerin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler motosikletlerle kaçmaya başladı. Motosikletlilere ateş eden polislerin silahından çıkan kurşunlar, amcasına misafirliğe gelen 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız´a isabet etti. Yıldız yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada olayla ilgili 2 polisin gözaltına alındığını duyurdu

Son dakika haberi: Gaspçıları kovalayan polis ateş açtı! Beyoğlu'nda ölüm! - Zuhal Ebrar Yıldız
DHA

İstanbul'da olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi Yay Sokak´ta meydana geldi. İddiaya göre, 7 ayrı gasp suçundan haklarında arama kararı bulunan 2 şüpheli, çaldıkları iki motosikletle kaçtı.

POLİS, GASPÇILARI TAKİBE ALDI

DHA'da yer alan habere göre polis ekipleriyle motosikletliler arasındaki takip, Yay Sokak´a kadar devam etti. Yay Sokak´ta bulunan Okçular Vakfı´na ait misafirhanenin önüne gelen motosikletliler, bir süre burada bekledi.

ŞÜPHELİLERE DOĞRU ATEŞ AÇILDI

Polislerin geldiğini gören şüpheliler, plakasız motosikletlerle kaçmaya başladı. Bu sırada merdivenlerden aşağı inen polis memuru, şüphelilere doğru ateş etti.

ŞÜPHELİLERE DOĞRU ATEŞ AÇILDI

Amcasının evine ziyarete gelen 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız, polisin silahından çıkan iki kurşunun vücuduna isabet etmesiyle ağır yaralandı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Yıldız, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

2 POLİS GÖZALTINA ALINDI

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "7 ayrı 'Silahlı Gasp' suçu nedeniyle takip edilen iki şüpheliye, kullandıkları çalıntı ve plakasız motosikletlerle kaçmaya çalışırken engel olmak amacıyla güvenlik görevlilerimiz tarafından silahla ateş edilmiştir. O esnada yaya olarak olay mahallinde bulunan Zuhal Ebrar Yıldız isimli vatandaşımız, güvenlik görevlimizce silahla açılan ateş sonucu kazaen yaralanmıştır. Yaralı vatandaşımız kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Ayrıca olaya karışan 2 polis memuru, Cumhuriyet Savcısı talimatıyla gözaltına alınmıştır" denildi. Kimlikleri belirlenen B.P. (19) ve S.Ç. (27)´nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Valiliği, Beyoğlu'nda çalıntı ve plakasız motosikletlerle polisten kaçmaya çalışan 2 şüphelinin engellenmesi için açılan ateşte kazaen yaralanan vatandaşın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin, adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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