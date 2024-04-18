Gaybubet evleri deşifre edildi! 60 gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "14 ilde FETÖ'ye yönelik olarak düzenlenen 'Kıskaç-12' operasyonlarında 60 şüpheli gözaltına alındı" açıklamasında bulundu.

Yerlikaya açıklamasında şunları kaydetti: "FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.

14 İLDE DÜĞMEYE BASILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İzmir, Denizli, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kahramanmaraş, Hatay, Sakarya, Isparta, Muğla, Erzurum, Düzce, Manisa ve Çorum’da FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'KISKAÇ-12' operasyonlarında şüphelilerin örgütün sözde 'Güncel Yapılanması' ve "Askeri Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları, himmet adı altında para toplayarak örgüte finans sağladıkları, örgütün 'Gaybubet Evi' olarak adlandırdığı Hücre Evlerinde saklandıkları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.