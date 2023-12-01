Son dakika haberi: İsrail saldırıları başladı, Gazze'ye yardımlar durduruldu
Son dakika... İsrail saldırılarının yeniden başlamasıyla Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye yardım girişi durduruldu
7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları, 24 Kasım'daki "insani ara" kararıyla durmuştu. 8 günlük "insani ara" bu sabah sona erdi ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yeniden başladı.
Saldırılarının başlamasının ardından Gazze'ye Refah Sınır Kapısı'ndan yardım girişlerinin de durdurulduğu açıklandı.
Mısırlı güvenlik kaynakları, Gazze'ye yardım girişinin sağlandığı tek kapı olan Refah Sınır Kapısı'ndan geçişlerin durdurulduğunu söyledi.
*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.