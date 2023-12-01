Son dakika haberi Katar: İsrail ve Filistinli taraflarla ateşkes için görüşüyoruz
İsrail ile Hamas arasındaki "insani aranın" bu sabah saatlerinde sona ermesiyle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları başladı. Katar Dışişleri Bakanlığı ise "Yeniden ateşkes olması için İsrail ve Filistinli taraflarla müzakereler devam ediyor" açıklamasında bulundu
İsrail ile Hamas arasında 24 Kasım'da uzlaşılan "insani ara" bu sabah itibariyle sona erdi. Katar Dışişleri Bakanlığı ise taraflarla müzakere çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yeniden ateşkes olması için İsrail ve Filistinli taraflarla müzakereler devam ediyor" denildi.
Reuters'a konuşan kaynaklar ise, Katar ve Mısırlı arabulucuların, İsrail ve Hamaslı yetkililerle iletişimde olduğunu dile getirdi.
*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.