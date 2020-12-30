İHA

Olay akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre apartman dairesinde Afrikalı vatandaşlar tarafından gürültü çıkarıldı. Duruma sinirlenen vatandaşlar gürültü yapan Afrikalılar ile tartışmaya başladı.

İHA'nın haberine göre, apartmanda çıkan tartışma sokak ortasında kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi kavgayı ayırarak tarafları polis merkezine götürdü.

Polis olayla ilgili işlem gerçekleştirdi. Sokak ortasındaki kavga anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.